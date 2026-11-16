Possibili disagi nella raccolta dei rifiuti nei Comuni del Gerrei nella giornata di venerdì 20 novembre. A comunicarlo è il portale UC Gerrei Sostenibile, che avvisa i cittadini di eventuali variazioni nei servizi di igiene urbana a causa dello sciopero nazionale proclamato dall'organizzazione sindacale FP CGIL. La mobilitazione potrebbe avere ripercussioni sul regolare svolgimento delle attività di raccolta nei territori di Armungia, Ballao, Goni, San Basilio, San Nicolò Gerrei, Sant'Andrea Frius, Silius e Villasalto, gli otto Comuni che aderiscono al servizio associato di gestione dei rifiuti.

Saranno comunque garantiti i servizi pubblici essenziali e le prestazioni indispensabili previste dalla legge 146 del 1990 e dagli accordi nazionali di settore. Tra queste rientrano la raccolta e il trasporto dei rifiuti pericolosi e di quelli prodotti da scuole, ospedali, case di cura e strutture assistenziali, oltre a specifici interventi di pulizia dei mercati e di altre aree di interesse pubblico. Per assicurare tali attività sarà impiegato il personale necessario, come previsto dal capitolato d'appalto. La garanzia delle prestazioni indispensabili non comporta tuttavia il regolare svolgimento di tutte le attività ordinarie. Il servizio di raccolta porta a porta potrebbe quindi subire variazioni o mancati ritiri, in relazione all'adesione dei lavoratori allo sciopero. L'organizzazione del servizio invita i cittadini alla collaborazione per limitare gli eventuali disagi.