Ulivi, lecci e carrubi piantati in due aree del paese. Alberi donati dal Gruppo Pan nell’ambito del progetto di rigenerazione ambientale “Foresta Pan”, inaugurato lo scorso anno, in collaborazione con il Comune di Dolianova. Un’iniziativa che ha coinvolto diversi cittadini, associazioni di volontariato e le scuole del paese. Nella prima giornata, i bambini dell’Istituto Comprensivo di Dolianova hanno piantato i nuovi alberi nella zona di Is Campus dove recentemente sono stati ultimati, dopo anni di attesa, gli interventi di urbanizzazione primaria. La seconda giornata ha visto in prima linea i volontari del Comitato Trame di terra con l’ausilio del personale della protezione civile e del comune. Tutti insieme per un progetto che unisce tutela della natura, cittadinanza attiva e educazione ambientale per le giovani generazioni.