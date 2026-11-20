Le segnalazioni si susseguivano da giorni. Da tempo il distributore automatico di bibite e merendine in via Martini a pochi passi dall'incrocio con via Garibaldi, è frequentato da gruppi di ragazzini che urlano e disturbano, lanciano petardi tra i passanti e scorrazzano in mezzo alla gente a tutta velocità con bici e monopattini.

Ma adesso la situazione è peggiorata: ignoti hanno danneggiato una parte del distributore rompendo i vetri e rubando il contenuto. Sul posto è intervenuta la polizia e la ditta responsabile ha provveduto a sistemare provvisoriamente la parte danneggiata mettendo dei pannelli di cartone.

Sta di fatto che ormai da mesi la zona tra via Martini, via Porcu, piazza Sant'Elena e il parco Matteotti è frequentata da gruppi di ragazzini che in via Venezia, come denunciato dagli abitanti della zona, lanciano anche arance alle finestre e che in un'occasione hanno anche colpito un residente. Certo è che anche a seguito alle numerose segnalazioni i carabinieri stanno monitorando la situazione e in alcune circostanze sono già intervenuti per allontanare i giovani. Nei giorni scorsi una forte esplosione aveva creato apprensione al parco Matteotti dove era stata fatta esplodere una lattina riempita con polvere da sparo.