Contro la manovra, per una diversa politica economica e sociale, per dare risposte a lavoratori, pensionati e giovani contro il carovita, la precarietà e lo smantellamento del welfare. Per lo sciopero generale di oggi, la mobilitazione della Cgil – "Il futuro è adesso" – attraverserà tutto il Paese, con manifestazioni in cento piazze.

A Cagliari l'appuntamento in piazza Giovanni XXIII, con il corteo poi in via Dante, via Garibaldi, via Manno e il largo Carlo Felice fino a piazza del Carmine.

Il corteo a Cagliari (foto Noce)

A spiegare le ragioni della manifestazione sono Simona Fanzecco, segretaria regionale Cisl, e Cristian Ferrari, della segreteria nazionale: si chiede il cambio deciso di politiche da parte del governo nazionale, per ristorare i redditi insufficienti a far fronte al carovita, un'inversione di rotta sulle spese per il riarmo, investimenti su giovani, lavoratori e pensionati.

In attesa delle preferenze privacy...

In corteo un fiume rosso di bandiere, diverse migliaia di partecipanti (seimila secondo la Cgil, tremila il dato della Questura). Sono studenti, lavoratori, pensionati. Ci sono le sigle di gran parte dei partiti della sinistra, tutte le articolazioni della Cgil, bandiere dei quattro mori, bandiere della Palestina, bandiere della Pace.

In attesa delle preferenze privacy...

GLI INTERVENTI – In piazza del Carmine il comizio della segretaria regionale della Cgil Simona Fanzecco: «Il governo si ricorda di quest'isola solo quando ci sono da infliggerci servitù militari, servitù energetiche e detenuti al 41 bis: la Sardegna ha bisogno di lavoro, di investimenti, di sanità pubblico di trasporti, di scuole, di una politica che si occupi davvero delle persone. Le famiglie non arrivano a fine mese: e per loro che siamo scesi in piazza».

LA MOBILITAZIONE – Lo sciopero generale è di 24 ore e interessa tutti i settori pubblici e privati: scuola, sanità, trasporto pubblico locale, porti taxi. Lo stop per autobus, tram e metro sarà nel rispetto delle fasce di garanzia stabilite a livello locale.

Esclusi dall'astensione, dopo l'intervento della Commissione di garanzia, il trasporto aereo, ferroviario e il trasporto merci su rotaia. Ma per i treni dalle 21 di oggi scatterà un altro sciopero, indetto dai sindacati Sgb (Sindacato generale di base) e Cub trasporti. Oggi anche i Cobas scenderanno in piazza con oltre 40 manifestazioni territoriali, decine anche cortei organizzati dagli studenti da nord a sud del Paese.

- NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO -