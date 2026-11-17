Si sono vissuti momenti di apprensione al parco Matteotti in via Marconi a Quartu dove qualcuno ha fatto esplodere un petardo, probabilmente modificato, che ha fatto tremare le vetrine dei negozi e ricoperto la zona di una coltre di fumo. Nel fuggi fuggi generale una persona, che per fortuna si è poi allontanata da sola, è rimasta ferita.

È da tempo che il giardino al centro della città è ostaggio di balordi e teppisti. Già dalle 16 scatta il coprifuoco: via mamme, bambini e anziani, lo spazio è alla mercé di gente poco raccomandabile. Qualche tempo fa i carabinieri avevano arrestato anche un giovane per spaccio. E pensare che proprio il parco Matteotti era al cento di un progetto che prevedeva una serie di iniziative proprio per restituirlo alle famiglie. Ma tant'è, adesso c'è spazio solo per la rabbia dei commercianti.

«E' assurdo che un parco che dovrebbe essere un punto di ritrovo per bambini e anziani sia invece il ritrovo dei balordi», dice Filippo Simbula del negozio Vanità by Oscar in piazza Azuni, «per il boato dell'altra sera a mio parere parliamo di mezzo chilo di polvere da sparo messa dentro chissà cosa, perché l'onda d'urto e il boato che ha generato sono stati assurdi. Non avevo mai sentito una cosa del genere. La gente che scappava e urlava che uno si era fatto male e questi ragazzini che fuggivano».

E l'allarme è soprattutto in vista dello shopping natalizio che vedrà riversarsi nelle vie dello shopping tante persone, proprio dove ogni giorno bazzicano questi gruppi di ragazzini.