Successo del nuovo volume “Sinnai – Logus, personas e fatus de bidda nosta in su '900”, dello storico Angelo Perra.

La nuova pubblicazione ha subito suscitato l'interesse di un numero significativo di lettori. Il libro prosegue il percorso di recupero della memoria storica e dei ricordi condivisi della comunità di Sinnai. Lo fa attraverso una ricca raccolta di fotografie, ciascuna accompagnata da una didascalia. I temi restano quelli del primo volume, ma con una differenza: questa volta il titolo è in lingua italiana anziché in sardo.

L'opera documenta inoltre avvenimenti di particolare rilievo per la vita locale e si spinge oltre il Duemila, includendo episodi e testimonianze del XXI secolo. Si tratta della sesta pubblicazione dell'autore, che per questo lavoro ha attinto a un archivio di oltre 3.500 immagini, in gran parte messe a disposizione dalle famiglie del paese. Un patrimonio di fotografie e testimonianze che aiuta a conservare e tramandare la memoria di Sinnai: i suoi vicinati, i suoi personaggi e gli avvenimenti che ne hanno segnato la storia tra il Novecento e i giorni nostri.