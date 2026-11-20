Un caso fortunato, il destino, una mano scesa dal cielo come ombrello protettivo.

Comunque la si pensi, è andata bene a chi ha trascorso la notte tra lunedì e martedì scorsi all’interno dell’agriturismo Baccu Cardu in territorio di Serdiana al confine con Dolianova: qualcuno, approfittando del buio, si è avvicinato e ha piazzato accanto a uno degli edifici del complesso un ordigno artigianale, pare un tubo al cui interno era stato inserito materiale esplosivo, per allontanarsi velocemente dopo aver acceso la miccia. Ma la bomba non è deflagrata. E nessuno si è fatto male.

Indagini

Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Dolianova, intervenuti in quel complesso che funge da azienda agricola, fattoria didattica e ristorante, dove si può anche pernottare, immerso nel verde e circondato da vigneti e campi coltivati.

Chiamati dal proprietario una volta scoperta la presenza di quell’oggetto, i militari sono intervenuti con i colleghi artificieri, che hanno sgomberato l’area e provveduto a eliminare ogni residua possibilità che l’ordigno potesse esplodere.

Il quantitativo di materiale inserito nella bomba era tale da poter creare danni particolarmente ingenti alla struttura.

Gli investigatori hanno subito verificato la presenza di telecamere a circuito chiuso e sentito il titolare dell’azienda. Si scava anche su eventuali dissapori tra il titolare e qualche persona in particolare.

Andrea Manunza