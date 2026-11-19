L a vita sa essere bizzarra, figurarsi la morte. Ieri nelle stesse ore si sono spenti due giornalisti che più diversi non si potrebbe. Corrado Augias era un pezzo mainstream ma pregiato della sinistra liberal, un club che ha saputo riscattare il proprio destino di minoranza assoluta in una parabola da élite. Divulgatore colto, ficcanaso di gran classe su Ustica e altri misteri. Clamorosamente pacato, se si potesse dire.

Piero Vigorelli era cronista fino al midollo, mandò le troupe a raccontare i delitti in flagranza differita con un verismo che Verga in confronto pareva Liala, fino a farsi soprannominare Vampirelli. Berlusconiano – si diceva avesse celebrato una vittoria del Cav sventolando un bandierone di Forza Italia nei corridoi Rai - ma solidale: da corrispondente del Messaggero a Parigi mise la sua rubrica a disposizione del nostro Giorgio Pisano, che passava di lì, per consentirgli di intervistare i più vari estremisti di sinistra protetti dalla dottrina Mitterrand.

Augias in un suo libro indagò da ateo su Gesù. Vigorelli su Rete4 raccontò la fede prodigiosa con “Miracoli”. Ieri veniva da pensarli come due colleghi in viaggio, che chiacchierano di comuni conoscenze mentre aspettano di vedere se al capolinea li aspetti il nulla oppure il Tutto. Piero col timore che alla fine avesse ragione Corrado. Corrado con la speranza che in fondo avesse ragione Piero.