Due caschi refrigeranti per limitare la caduta dei capelli durante la chemioterapia e aiutare i pazienti ad affrontare uno degli effetti collaterali dal maggiore impatto emotivo. I dispositivi sono stati consegnati oggi, venerdì 20 novembre 2026, al reparto di Oncologia medica del Policlinico Duilio Casula. A donarli all'Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari è stata l'associazione Vestiamoci di Vita, grazie al contributo di privati e del Rotaract Club Quartu Sant'Elena-Margine Rosso. La donazione è avvenuta sabato 14 novembre durante l'evento «Vestiamoci di Vita, con le emozioni del teatro».

Questa mattina il direttore generale dell'Aou di Cagliari, Vincenzo Serra, ha affidato i caschi ai professionisti dell'Oncologia medica, nel blocco Q del Policlinico, alla presenza del professor Mario Scartozzi, direttore della struttura. «L'Aou di Cagliari ringrazia l'associazione Vestiamoci di Vita e il Rotaract Club Quartu Sant'Elena per questa gradita donazione che consente di aumentare l'offerta assistenziale dell'Oncologia medica del Policlinico Duilio Casula e che rappresenta un gesto di grande vicinanza ai pazienti oncologici e alle loro famiglie», ha dichiarato Serra. Il casco refrigerante utilizza il raffreddamento del cuoio capelluto, o scalp cooling, prima, durante e dopo la somministrazione della chemioterapia. La temperatura più bassa riduce l'afflusso di sangue ai follicoli piliferi e la quantità di farmaco che li raggiunge, contribuendo a proteggerli e a limitare la caduta dei capelli. L'efficacia varia in base al trattamento: il dispositivo può contenere la perdita, ma non garantisce lo stesso risultato per tutti i pazienti.

«È una giornata particolarmente significativa per il reparto di Oncologia medica - dice il professor Mario Scartozzi - perché questa tecnologia rappresenta un importante supporto per i pazienti e un grande passo avanti nel percorso di cura, contribuendo a ridurre l'impatto della chemioterapia sull'aspetto estetico e lo stigma che può derivarne». «I dispositivi vengono collegati alle postazioni di trattamento e ciascun casco refrigerante consente di effettuare 3-4 sedute al giorno», conclude Scartozzi.