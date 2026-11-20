Investimenti per oltre 280mila euro a Mandas, tra il miglioramento della rete elettrica e la messa in sicurezza degli edifici scolastici. In via Sassari Enel sta portando avanti i lavori per interrare le linee elettriche ed eliminare i cavi aerei, con un investimento superiore ai 100mila euro.

«Ancora qualche giorno di disagio e anche qui si risolveranno una serie di problemi», commenta il sindaco Umberto Oppus. Altri 180mila euro sono stati destinati, nell'ultimo mese, agli interventi di adeguamento e sicurezza delle scuole.

Il cantiere procede con il completamento della scala d'accesso, previsto per lunedì, e la realizzazione delle balaustre della scala antincendio. Nelle prossime settimane saranno installate anche le nuove balaustre e, successivamente, i nuovi infissi, il cui montaggio è previsto entro i primi giorni di dicembre.

Due interventi distinti che puntano a migliorare le infrastrutture e i servizi del paese, con particolare attenzione alla sicurezza degli spazi pubblici.