Tre ragazzi che viaggiavano in due monopattini sono rimasti feriti nei pressi del quartiere Le Serre, a Quartucciu, nello scontro con un'auto, all'altezza di un incrocio. E' successo in serata con i tre giovani finiti in ospedale: due in codice giallo, uno in codice verde. Hanno riportato escoriazioni ed altre ferite per fortuna non gravi. Illeso il conducente dell'auto.

Sul posto sono intervenute alcune ambulanze del 118 e la Polizia locale che sotto le direttive del comandante, il capitano Fabio Carboni, ha avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente e le eventuali responsabilità. La polizia locale sta anche cercando di risalire a qualche testimonianza e a recuperare eventuali immagini di telecamere che potrebbero essere piazzate sul posto e che potrebbero tornare utili per la ricostruzione esatta dell'accaduto.