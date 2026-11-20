Quattrocentoquarantamila euro per il recupero dell’area mineraria di Baccu Locci, nel Comune di Villaputzu. I soldi sono stati messi a disposizione dalla Regione nel programma da otto milioni di euro destinato al recupero degli ecosistemi e alla tutela dell'ambiente. Un progetto del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, sviluppato in collaborazione con l'Università degli Studi di Cagliari.

«Per quanto riguarda Baccu Locci – ha spiegato il sindaco di Villaputzu Pierpaolo Piu – si procederà al recupero ambientale delle aree degradate dall'attività mineraria, con particolare attenzione alla zona a monte, verso Monte Cardiga».

Sono previsti interventi per rimuovere rifiuti e materiali abbandonati, contrastare la diffusione delle piante invasive, recuperare la vegetazione originaria e limitare l'erosione del terreno, anche attraverso opere di protezione dei versanti. Il progetto comprende inoltre sistemazioni paesaggistiche, pannelli informativi e attività di monitoraggio, con il coinvolgimento delle comunità locali.

«Non si tratta – ha aggiunto il primo cittadino - di un finanziamento per restaurare gli edifici dell'ex miniera o recuperare l'intero complesso minerario. L'intervento riguarda principalmente l'ambiente circostante, la sua tutela e il recupero delle parti degradate”. In ogni caso «può essere un punto di partenza per ragionare, insieme agli enti competenti, su un percorso più ampio di recupero e valorizzazione dell'intera area mineraria».