21mila euro a disposizione delle associazioni locali. È la somma che ha messo a disposizione l’amministrazione comunale di Castiadas per le annualità 2025 e 2026. Contributi che saranno divisi equamente per settore, e cioè 3500 euro l’anno per le Pro Loco, 3500 euro per le associazioni di Protezione civile e altri 3500 euro per quelle di primo soccorso.

«A Castiadas – ha sottolineato il sindaco Eugenio Murgioni - tante associazioni, grazie al lavoro dei volontari, organizzano attività e iniziative che arricchiscono la vita della nostra comunità. Conosciamo il valore di questo impegno e, per questo, abbiamo scelto di confermare anche per il 2025 e il 2026 i contributi ordinari a sostegno delle associazioni che operano e hanno sede nel nostro Comune».

Il 18 novembre è stato pubblicato l’avviso pubblico con la modulistica. Fra i criteri che saranno presi in considerazione c’è la varietà delle iniziative programmate e non finanziate dal Comune, il numero dei volontari attivi; il coinvolgimento dei giovani fino ai 35 anni e la presenza di giovani con incarichi e ruoli di responsabilità.

«Abbiamo voluto dare particolare attenzione ai giovani – ha aggiunto Murgioni - valorizzando non solo la loro partecipazione, ma anche il loro coinvolgimento nelle scelte e nelle responsabilità».

Le domande dovranno essere presentate entro il 30 novembre 2026.