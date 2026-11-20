"Valorizzare le produzioni locali, sostenere le aziende agricole del territorio e promuovere un'alimentazione sana, stagionale e sostenibile". Sono questi gli obiettivi del primo incontro del Tavolo tecnico multidisciplinare per una mensa scolastica a km zero, promosso dal Comune di Burcei. L'appuntamento è fissato per lunedì 23 novembre, alle ore 11. presso l'Aula Consiliare.

Al tavolo sono stati invitati dall'Amministrazione comunale, il Dirigente scolastico, l'ANCI Sardegna, i rappresentanti dei genitori, i gestori di servizi di ristorazione scolastica, le aziende agricole del territorio, le attività produttive, degli esperti nutrizionisti, il GAL "Sole Grano Terra", realtà impegnate nello sviluppo locale chiamate a contribuire al percorso. Attuaalmente a Burcei sono in fase di utimazione i lavori per la reaizzazione edlla mensa scolastica: da installare ancora le attrezzature e da ultimare qaulche piccola rifinitura prima della inaugurazione della struttura realizzata dal Comune.

«Un risultato reso possibile- dice il sindaco Marcello Malloru- grazie a un lavoro e a una collaborazione tra uffici, imprese e tecnici incaricati della progettazione e della direzione lavori.Un'occasione di confronto per costruire, insieme alla comunità, un modello di ristorazione scolastica che porti il territorio nelle mense: filiere corte, eccellenze agroalimentari locali, qualità dell'alimentazione e avvicinamento delle nuove generazioni alla cultura del cibo e della sostenibilità.Portare i prodotti del nostro territorio nelle mense scolastiche significa migliorare la qualità dell'alimentazione dei nostri bambini e, allo stesso tempo, generare valore per le aziende agricole e per l'intera comunità. Il Tavolo Tecnico di lunedì rappresenta un primo passo di un percorso partecipato che proseguirà con ulteriori incontri e iniziative di sensibilizzazione rivolte a scuole e famiglie».