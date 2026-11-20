La crisi al Comune di Sinnai. Il Pd annuncia una riunione interna per il 23 novembre. Lo fa col vice segretario politico, Massimo Lebiu dopo quanto accaduto mercoledì in Consiglio con la sfiducia dei Progressisti di Katiuscia Concas, assessora ai Lavori pubblici, Bilancio e Tributi, letta in aula dal capo gruppo dello stesso partito Alessandra Moriconi.

«Innanzitutto – ha detto il vice segretario del Partito democratico, Lebiu confermiamo la fiducia alla sindaca e alla Giunta che ha finora lavorato bene progettando, ottenendo finanziamenti e avviando diversi lavori – ci sono valutazioni politiche da fare: le faremo proprio nella riunione di lunedì. Io non parlo di crisi». «Siamo – chiude Massimo Lebiu – per la linea della collaborazione».

La capo gruppo Progressita, Alessandra Moriconi annuncia un comunicato. «Preciso che facciamo parte della maggioranza. Abbiamo solo chiesto la sostituzione dell’assessora Concas- ha detto Moriconi- per il suo modo autonomo di agire, senza più rispondere al partito. Nulla di personale nei suoi confronti».