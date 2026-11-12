Sono riaperti al Comune di Selargius i termini per la presentazione della documentazione comprovante l’acquisto (fatture, ricevute e scontrini parlanti) dei libri per 'anno scolastico 2026/27. In caso di presentazione di scontrini fiscali non parlanti, dovrà essere allegata una dichiarazione della libreria (timbrata, datata e firmata) indicante il titolo del testo e il relativo costo (gli scontrini generici non supportati da tale dichiarazione non saranno considerati validi).

La suddetta documentazione, se presentata via pec, dovrà essere allegata esclusivamente in formato pdf. Non saranno considerati validi i file inviati in altro formato.

Non è possibile richiedere il buono libri se l’acquisto è avvenuto tramite altre fattispecie di incentivi (Carta del docente, Bonus cultura, Carta Postepay, Borsa di Studio), che sono ammesse a contributo esclusivamente le spese sostenute per l’acquisto dei libri di testo adottati nell’anno scolastico 2026/2027 e che sono esclusi dal contributo vocabolari, atlanti e/o altro materiale scolastico. Il termine per presentare la documentazione è tassativamente fissato al 26 novembre 2026.