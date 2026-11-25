Le segnalazioni sono arrivate dai residenti in via Bizet a Quartu. Quando hanno aperto le finestre delle loro case si sono trovati davanti fumi che arrivavano dal canneto e hanno avvertito un intenso odore simile a quello del gas. Proprio nel punto dove lunedì era stato spento l'incendio che aveva mandato in cenere otto ettari di canneto del Molentargius e nello stesso punto dove anni fa era nata la vicenda della discarica sotterranea con fumi, esalazioni, scuole chiuse e residenti inviati a stare a casa.

Così l'Ente parco ha subito allertato i vigili del fuoco e in una nota ha spiegato: «In considerazione dei fumi ancora visibili in alcuni punti del terreno, i tecnici del Parco hanno richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco e del Corpo forestale e di vigilanza ambientale per completare le operazioni di spegnimento. Le emissioni potrebbero essere riconducibili alla combustione residua di radici e ceppi del canneto, che possono continuare a bruciare e a produrre fumo anche dopo lo spegnimento delle fiamme in superficie».

Detto questo, «l'area è oggetto di particolare attenzione anche in considerazione dell’episodio del 2017, quando nella stessa zona si sviluppò un fenomeno di combustione sotterranea. In quell'occasione furono effettuati interventi di monitoraggio ambientale, analisi delle acque e del suolo, attività di caratterizzazione e successiva analisi del rischio. L'area interessata venne ricoperta con materiale di cava».

Il Parco informa inoltre che si è concluso il percorso della Conferenza di servizi istituita per valutare le condizioni ambientali dell'area e definire le modalità di gestione del rischio a seguito di quell’evento. Il provvedimento conclusivo ha approvato l’analisi di rischio sito-specifica senza disporre l’avvio di un intervento di bonifica, recependo specifiche misure per la gestione delle condizioni rilevate. Tra queste figurano il mantenimento delle limitazioni all’accesso pubblico nelle aree interessate e il monitoraggio della qualità delle acque e dei sedimenti dello stagno del Bellarosa Minore. Queste misure saranno ulteriormente rafforzate attraverso il più ampio progetto di riqualificazione dei bordi urbani in via di definizione da parte del Parco. Riguarderà anche l’area colpita dall’incendio.