Celebrata a Settimo la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. La manifestazione ha avuto fra i protagonisti anche le alunne e gli alunni dell’Istituto Comprensivo cittadino, con la marcia del filo rosso che si è conclusa con tanti messaggi positivi, rappresentati simbolicamente anche dalla piantumazione di essenze arboree che fa ben sperare in un futuro migliore. Nella Biblioteca comunale si è invece tenuta la seconda parte della giornata, con la presentazione del libro “ La Donna” di Roberto Pusceddu.