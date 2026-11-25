Un fiume di ragazzi ha invaso il parco di Molentargius. Circa mille studenti delle scuole secondarie, striscioni e maglie bianche, in marcia per dire no alla violenza sulle donne. È successo oggi, nella Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, per "5 km, 5 colori, una sola voce - Dal silenzio alla libertà", iniziativa del Comune organizzata dall’associazione Lumae, con il coordinamento di Alessandra Mossa e Monica Privitera, e il supporto dell’associazione ANNA.

Alla partenza, in via Don Giordi, tra fenicotteri e saline, il sindaco Graziano Milia. Al grido "una sola voce", l'assessora Marcella Marini ha aperto la passeggiata. Al suo fianco, le assessore Romina Mura e Monica Sotgiu hanno camminato con i ragazzi. Nessuna gara: solo il ritmo di una comunità che non si volta dall'altra parte.

Lungo il percorso, ogni chilometro ha avuto colore e significato. Rosso per non dimenticare le vittime, nero per il silenzio e la paura, giallo per il coraggio di reagire, viola per la rinascita, bianco e azzurro per la libertà e la pace.

Al ritorno, il Villaggio della Libertà ha accolto i partecipanti: associazioni, società sportive, istituzioni, forze dell'ordine e Centro antiviolenza hanno raccontato il proprio impegno.

Poi il momento più atteso: ispirandosi all'Holi Color, i ragazzi hanno trasformato i cinque colori in gioia condivisa. Tra musica e nuvole di polvere colorata, le differenze si sono mescolate. Un modo per dire che la libertà si costruisce insieme e che dal silenzio si può uscire anche con un sorriso.

«E’ stata una giornata intensa che ci ha lasciato un segnale forte: fare comunità è importante, e contro la violenza si può agire solo se siamo tutti uniti - ha commentato l’assessora alla Pubblica istruzione e alle Politiche di genere Marcella Marini -. Un fiume di ragazzi, e anche tanti bambini, ha riempito il parco con una partecipazione vera, sentita, emozionante. Ringrazio tutte le scuole e tutte le associazioni presenti, che hanno dato un contributo prezioso. I giovani devono essere consapevoli di vivere in una società sensibile e presente. Ed è per questo che erano qui accanto a loro le associazioni, il Centro antiviolenza e i carabinieri: quando una persona ha bisogno di aiuto deve chiederlo subito e non rimanere in silenzio, perché c'è chi è pronto ad ascoltarla. Sono certa che questa giornata rimarrà nel cuore dei tanti ragazzi che hanno camminato con noi».