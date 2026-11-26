In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il Comune di Gesico ha promosso un'iniziativa di sensibilizzazione nel centro del paese. Al centro dell'attenzione alcuni dati sul fenomeno della violenza sulle donne in Sardegna, relativi al periodo compreso tra il 2000 e il 2026, raccolti dall'Amministrazione comunale e riportati su pannelli espositivi per favorire la conoscenza e la riflessione.

I pannelli sono stati collocati in uno spazio dedicato, accanto alla panchina rossa, simbolo della lotta alla violenza di genere, e alla targa commemorativa installata alcuni anni fa dall'Amministrazione. Accanto ai dati e all'elenco delle donne vittime di violenza, anche un manifesto con i volti di oltre cinquanta donne di Gesico, che hanno scelto di partecipare all'iniziativa mettendoci la faccia.

Un'immagine collettiva accompagnata da un messaggio chiaro: «Non più una in più». Un gesto di solidarietà e vicinanza alle vittime, per mantenere alta l'attenzione su un fenomeno che continua a segnare tante vite e ribadire che nessuna donna deve sentirsi sola. L'iniziativa vuole essere anche un invito alla comunità a non abbassare la guardia, a riconoscere i segnali della violenza e a promuovere una cultura del rispetto, della prevenzione e della responsabilità condivisa. «Perché il contrasto alla violenza sulle donne non può esaurirsi in una ricorrenza, ma richiede attenzione e impegno ogni giorno», sottolinea la vicesindaca Cinzia Porceddu.