Una piccola casetta di legno, piena di libri, e dentro tutto l’amore del mondo. È per Beatrice Ferru, la piccola Bea che tutta Sestu ha sentito come una figlia, mancata davvero troppo presto, lo scorso due giugno, ad appena due anni e mezzo.

Una postazione scambio libri nel Parco Fluviale in via Piave, piena dei libri che lei, già così piccola, amava farsi leggere. Un regalo a tutti che i genitori, Francesca Dessì e Mirko Ferru, hanno trovato la forza immensa di fare, in un dolore immenso, indescrivibile. E quella forza l’ha data lei, raccontano i genitori che hanno pubblicato un testo su Facebook per spiegare questo gesto così importante.

«Quello che spesso noi adulti facciamo è rincorrere il tempo, quel tempo che sembra non bastare mai. E, nel rincorrerlo, finiamo per dimenticarci di vivere il momento stesso, quel tempo lento che, invece, vale più di un gioiello prezioso. Bea ci ha insegnato che la vita è un battito di ciglia, che non deve essere misurata dalla durata del tempo, ma dalla qualità con cui scegliamo di viverla. Spesso rincorriamo il futile e ci perdiamo l’essenziale. Lasciamo stare quei panni che non riusciamo a piegare, ma non lasciamo mai stare un bambino che ci chiama per giocare».

«Non rinunciamo – proseguono - a quel momento in famiglia che vale più di qualsiasi altra cosa, perché sono proprio questi i momenti che ci porteremo dentro per tutta la vita. Viviamoli, i momenti. Abitiamoli. Bea, nel suo piccolo, è stata la nostra Maestra di Vita per eccellenza. Ci ha insegnato che questa vita, nonostante sia così bella e crudele allo stesso tempo, merita di essere vissuta, assaporata, abitata in ogni suo istante. E questo è il suo mondo incantato, il suo angolo di paradiso: i libri. Tutto questo nasce in memoria della nostra bambina, della luce che ha portato nelle nostre vite, dell’amore che ci ha fatto conoscere, vivere e di cui per sempre saremo pieni. Perché il suo ricordo non svanirà mai. Perché lei continuerà ad abitare questa vita, in ogni pagina sfogliata, in ogni storia raccontata, in ogni bambino che tornerà a sognare grazie a un libro».

«Le piaceva moltissimo andare in Biblioteca, si faceva leggere i libri e li ripeteva. E come regalo chiedeva sempre un libro. Una bambina felice che amava tanto anche viaggiare, adorava l’aereo, e da poco era stata con i genitori a Napoli» raccontano i nonni.

Una perdita dovuta ad un improvviso malore. Un colpo al cuore, che sconvolse tutti. Eppure il suo ricordo ha dato subito la forza di creare qualcosa di bello. L’asilo nido “Baby School 100”, che frequentava, le ha dedicato la biblioteca. E ora in via Piave tutti potranno prendere, lasciare un libro, grazie a Bea. «Buona lettura, bambini. E soprattutto, buon viaggio! Perché grazie a tutti voi, il suo sogno potrà continuare a viaggiare, di casa in casa, di bambino in bambino», è la commovente dedica dei genitori.