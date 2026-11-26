Un’officina meccanica abusiva all’aperto e una vera e propria discarica di rifiuti speciali. È quanto scoperto a Monserrato dai carabinieri, intervenuti insieme al personale della polizia locale nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio e di contrasto ai reati ambientali. L’operazione congiunta ha interessato un’area privata adiacente a un’abitazione, dove gli operatori, nel corso del sopralluogo, hanno accertato la presenza di un’officina meccanica abusiva estesa su una superficie di circa 275 metri quadrati.

All’interno dell’area sono state individuate sei auto parzialmente smontate e cannibalizzate, oltre a un ingente quantitativo di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi. Tra i materiali accumulati figuravano parti di motori, componenti di carrozzeria, batterie esauste e olio motore usato. Gli accertamenti hanno inoltre permesso di rilevare tracce di precedenti combustioni illecite di rifiuti e la presenza di attrezzature meccaniche di tipo professionale, utilizzate per l’attività. Nel corso delle verifiche, svolte anche con il supporto di personale specializzato di Enel, è stato individuato un allaccio abusivo direttamente collegato alla rete di distribuzione dell’energia elettrica.

Al termine delle operazioni, l’intera area è stata sottoposta a sequestro, insieme ai veicoli e ai rifiuti speciali rinvenuti. Nei confronti dei responsabili è stato inoltre eseguito il sequestro amministrativo delle attrezzature da officina. Le contestazioni riguardano l’esercizio abusivo dell’attività di autoriparazione, la gestione illecita e il deposito incontrollato di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, il concorso nelle violazioni ambientali e l'omesso impedimento delle stesse. Contestato, infine, anche il furto aggravato di energia elettrica.

(Unioneonline/En.Ne.)