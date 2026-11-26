Un minuto di rumore per rompere il silenzio. L'Istituto Comprensivo “Gramsci - Rodari” di Sestu ha partecipato alle iniziative della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

Per tutta la durata delle attività didattiche studentesse, studenti, docenti e personale ATA hanno risposto all'invito di indossare un capo d'abbigliamento, un accessorio o di portare con sé un oggetto di colore rosso, simbolo della lotta contro la violenza di genere. Il momento centrale e più emozionante dell'iniziativa ha unito tutti gli ordini di scuola allo scoccare del mezzogiorno, al termine della seconda ricreazione.

«La violenza non si combatte con il silenzio, ma alzando la voce», questo il messaggio chiaro e deciso che l'intera comunità scolastica ha voluto mandare. Accompagnate dai docenti nei cortili, le classi hanno dato vita a un simbolico "minuto di rumore": per sessanta secondi, applausi, voci e il tintinnio di mazzi di chiavi agitati all'unisono hanno risuonato in tutto l'istituto, con l'obiettivo di squarciare idealmente il silenzio che troppo spesso circonda questi drammi. La scuola ha organizzato anche attività mirate in base all'età degli alunni alla Scuola dell'Infanzia e Primaria. I docenti hanno proposto attività di riflessione e sensibilizzazione sul rispetto e sulla parità, leggendo insieme albi illustrati a tema.