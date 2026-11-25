Manuel Tronci, 23 anni di Sinnai. È affetto da una grave cerebropatia progressiva, allettato, tracheostomizzato, ventilato e alimentato attraverso una sonda gastrostomica percutanea. Ha bisogno di assistenza continua 24 ore su 24 ed è in carico alle cure domiciliari in area critica da 12 anni assistito a domicilio dall’equipe della Rianimazione del territorio.

«Manuel - dice la mamma Annalisa Lai - è mantenuto in vita da apparecchiature salva vita, come i ventilatori polmonari, dove io come mamma non ho le competenze necessarie nella gestione: questo compito, è affidato all’infermiere della rianimazione e dell’anestesista che tutte le settimane devono monitorare l’andamento dei parametri delle varie apparecchiature e della sonda gastrostomica per la nutrizione, cambio della cannula tracheostomica». Una assistenza in casa che ha permesso la permanenza di Manuel nel proprio domicilio evitando l’ospedalizzazione e le lunghe file al pronto soccorso, da sempre al collasso. Da alcuni giorni, la mamma di Manuel è molto preoccupata, anzi disperata.

«Sono stati gli stessi infermieri professionali a dirmi, con grande imbarazzo, che da dicembre, il loro servizio non potrà più proseguire perché la ASL non sta provvedendo al pagamento extra-orario del personale, in arretrato da mesi. Non è colpa dei medici e degli infermieri, che anzi ci hanno aiutato con grande umanità. Purtroppo è un problema organizzativo ed economico della Asl. Senza un’assistenza adeguata e senza che vengano garantire le cure, mio figlio rischia la vita. Chiedo che a nostro figlio venga garantito il diritto alle cure».