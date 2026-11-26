E’ già polemica a Donori sulle modalità di convocazione della seduta del Consiglio comunale di martedì primo dicembre con le comunicazioni del sindaco Maurizio Meloni sullo stato dei lavori di ampliamento del polo scolastico al primo punto dell’ordine del giorno.

«Non è quello che avevamo chiesto noi - afferma il capogruppo dell’opposizione Salvatorangelo Piredda – sui ritardi accumulati dal cantiere abbiamo presentato un’interrogazione e una mozione chiedendo la convocazione di un Consiglio comunale straordinario. I documenti non sono stati inseriti nell’ordine del giorno, attendiamo, come previsto dal Regolamento, la convocazione dell’aula per discuterli». I ritardi dei lavori nella scuola con il cantiere fermo da mesi preoccupano i cittadini. L’amministrazione comunale, nei giorni scorsi, ha rescisso il contratto con l’impresa aggiudicataria dell’appalto da 6 milioni di euro.

«Il 24 novembre scorso abbiamo inviato una pec per chiedere la convocazione del Consiglio – prosegue Piredda – nella nostra interrogazione figurano 23 quesiti su ritardi, gestione dell’appalto, prosieguo dei lavori e soluzioni per consentire agli studenti di seguire regolarmente le lezioni. Martedì invece sono previste le solo le comunicazioni del sindaco. Attendiamo una risposta».