Si è concluso proprio ieri, nella Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, il primo ciclo sulla prevenzione e difesa personale femminile di "Sicurezza in Tour", promosso da Anip-Italia Sicura, sindacato di Polizia, in collaborazione con il Comune di Monastir.

Quasi cento adesioni raccolte in due giorni, alle partecipanti è stato consegnato un attestato.

Grande soddisfazione è stata espressa dalle partecipanti e dall’amministrazione comunale, che vuole dare continuità al percorso.

«Il risultato di Monastir dimostra quanto sia forte la domanda di formazione concreta e accessibile da parte delle comunità locali», dichiara Flavio Tuzi, segretario generale di Anip. «Chiudere questo primo modulo proprio il 25 novembre con la consegna degli attestati è il miglior punto di partenza per il nostro cammino sul territorio».

(Unioneonline)