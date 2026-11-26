Ritorna nella Piazza Europa di Muravera la casetta dei libri. A riposizionarla l’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Francesca Mattana.

«Il funzionamento – spiega in una nota il Comune - è basato sulla fiducia e sul senso civico di ciascuno, e cioè chiunque può prendere gratuitamente un libro da leggere e lasciarne un altro a disposizione degli altri. ​Abbiamo ripristinato un piccolo spazio fisico per chi ama leggere e per chi vuole condividere un po' di storie meravigliose con i propri concittadini». Dunque l’invito alla cittadinanza «a vivere questo piccolo angolo della Piazza Europa con entusiasmo e rispetto».

Il capogruppo di minoranza Michele Secci ricorda che «l’iniziativa della Casetta dei Libri nacque durante la precedente legislatura, un’azione portata avanti con grande entusiasmo e con il desiderio di creare un piccolo spazio di condivisione e cultura a disposizione di tutta la cittadinanza. Purtroppo, nel corso del tempo, la casetta ha subito diversi atti di danneggiamento e, in più occasioni, io stesso, sono intervenuto per ripararla. Senza esagerare, sarà stato fatto almeno una decina di volte».

Secci adesso auspica che tutti i cittadini «possano guardare con un occhio di riguardo quella piccola casetta rossa, avendone cura e rispetto, affinché possa continuare a svolgere la sua funzione il più a lungo possibile».