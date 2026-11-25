La Giornata nazionale degli alberi a Teulada è stata celebrata con una mattinata dedicata all'ambiente e alla sensibilizzazione delle nuove generazioni. Anche quest'anno l'amministrazione comunale ha coinvolto gli alunni e le alunne dell'Istituto comprensivo Taddeo Cossu nella messa a dimora di nuove piante, nelle aree adiacenti a via Alcide De Gasperi e lungo la strada provinciale in direzione Santadi.

L'iniziativa, giunta al quarto anno consecutivo, punta a promuovere la tutela del patrimonio verde e a trasmettere ai più giovani l'importanza del rispetto dell'ambiente attraverso esperienze concrete e la partecipazione attiva.

Una mattinata condivisa tra scuola, istituzioni e operatori del territorio, che ha visto la collaborazione dell'Agenzia regionale Forestas, con i suoi operatori, della dirigenza scolastica e del corpo docente, della Compagnia barracellare e della Polizia locale.

L'amministrazione comunale ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell'appuntamento, sottolineando in particolare l'entusiasmo e la partecipazione dei ragazzi, protagonisti anche quest'anno di un gesto simbolico ma importante per il futuro del territorio.

Un'iniziativa che, anno dopo anno, rinnova l'impegno di Teulada nella promozione della cultura ambientale, investendo sull'educazione e sulla consapevolezza delle nuove generazioni.