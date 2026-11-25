Un segnalibro per sensibilizzare, informare e ricordare che il rispetto è il primo passo verso la libertà. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, le Acli di Mandas e Gesico hanno promosso una giornata di sensibilizzazione con due banchetti informativi, allestiti nei rispettivi centri abitati.

Protagonisti dell’iniziativa sono stati i ragazzi del Servizio civile, Simona Scioni e Karim Atzori, che, guidati dal presidente delle Acli di Gesico Giulio Zedda, hanno dato vita al progetto realizzando appositi segnalibri da distribuire ai passanti. Un piccolo oggetto, semplice ma significativo, pensato per portare nelle case e nella quotidianità un messaggio importante: dire no a ogni forma di violenza e promuovere una cultura fondata sul rispetto e sulla parità.

A Gesico il punto informativo è stato allestito in via Umberto I, presso la sede delle Acli, mentre a Mandas i volontari hanno incontrato i cittadini in piazza del Ducato di Mandas, davanti al municipio. Alla realizzazione del progetto hanno collaborato i soci delle due associazioni e le amministrazioni comunali, con il coinvolgimento dei sindaci Umberto Oppus (Mandas) e Terenzio Schirru (Gesico), a testimonianza di una partecipazione condivisa su un tema che richiede attenzione e impegno da parte di tutta la comunità.

Nel corso della giornata è stato inoltre ricordato il numero nazionale antiviolenza e stalking 1522, gratuito e attivo 24 ore su 24. Un’iniziativa che ha voluto andare oltre la semplice distribuzione di materiale informativo, trasformando un gesto di incontro con i cittadini in un’occasione di riflessione collettiva.