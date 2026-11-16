Sono ufficialmente iniziati a Guasila i lavori di riqualificazione e restauro dell'Oratorio parrocchiale, destinato a diventare il nuovo Polo giovanile del paese.

Un intervento che punta a restituire alla comunità uno spazio rinnovato, pensato in particolare per bambini e ragazzi e per le attività di aggregazione, incontro e socializzazione. A dare notizia dell'avvio del cantiere è stata la Parrocchia Beata Vergine Assunta attraverso i propri canali social.

Il parroco, don Gianmarco Lorrai, ha condiviso le prime fotografie dei lavori, accompagnandole con un commento breve ma significativo: «Finalmente ci siamo!».

L'intervento segna l'avvio di un progetto che guarda al futuro della comunità, con l'obiettivo di trasformare l'oratorio in un ambiente accogliente e moderno, capace di rispondere alle esigenze delle nuove generazioni. Un luogo nel quale i più giovani potranno partecipare alle attività e vivere occasioni di crescita e condivisione. Il recupero della struttura rappresenta dunque un passaggio importante non soltanto per la vita parrocchiale, ma anche per l'intero paese, che potrà contare su un nuovo spazio dedicato alla socialità e alla formazione dei più giovani.