Prosegue a Sarroch il ciclo di seminari dedicato a salute, benessere e longevità, promosso dall'Amministrazione comunale e organizzato in collaborazione con la Cooperativa Sociale Passaparola. Il prossimo appuntamento è in programma venerdì 20 novembre, dalle 9 alle 10.30, al Centro di aggregazione sociale.

Protagonista dell'incontro sarà l'istruttrice sportiva Elizabeth Jane Soru, che guiderà un momento di confronto dal titolo “Camminata metabolica: condivisione di esperienze e tavola rotonda sui benefici dell'attività motoria per la salute e il benessere psicofisico”. Un'occasione per approfondire l'importanza del movimento nella vita quotidiana e riflettere sui benefici dell'attività fisica per mantenersi in salute.

L'Amministrazione comunale comunica inoltre una variazione nel calendario degli incontri. Il seminario con il dottor Roberto Pili, medico oncologo e presidente della Comunità Mondiale della Longevità - IERFOP, inizialmente previsto per il 23 novembre, è stato posticipato a mercoledì 25 novembre. Al centro dell'appuntamento il tema “La sfida della longevità, una questione aperta. Programmi di promozione della Longevità Attiva e Adattiva”.