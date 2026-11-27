Tre giorni tra fede, musica e devozione popolare. Domenica la processione accompagnata dai gruppi folk, dalla banda musicale e dal suono delle launeddas

Il suono delle launeddas, gli abiti della tradizione sarda e la processione lungo le vie del paese. Sant’Andrea Frius si prepara a rinnovare il legame con il suo santo patrono, Sant’Andrea Apostolo, attraverso tre giornate di festeggiamenti nelle quali fede e tradizioni popolari torneranno a incontrarsi. Un appuntamento che rappresenta un momento di condivisione per la comunità e un’occasione per custodire e tramandare alle nuove generazioni le proprie radici. A raccogliere il testimone nell’organizzazione dei festeggiamenti è il comitato della classe 1988, in collaborazione con l’amministrazione comunale, la parrocchia e la Pro loco Frias.

Il triduo di preghiera, iniziato il 26 novembre, accompagnerà la comunità verso il fine settimana di festa. Sabato 28 novembre spazio alla musica con l’esibizione dei Kiss Station, cover band dei Kiss, che dalle 21.30 animerà la piazza della chiesa. Il momento più suggestivo dei festeggiamenti sarà quello di domenica 29 novembre. Alle 17.30 verrà celebrata la messa solenne, animata dal coro parrocchiale e predicata dal novello sacerdote don Leonardo Piras. Alle 18.30 il simulacro del santo verrà portato in processione lungo le vie del paese, accompagnato dal gruppo folk Sant’Isidoro di Sant’Andrea Frius, dalla banda musicale Giuseppe Verdi e dalle note delle launeddas, strumento simbolo della cultura musicale sarda. La tradizione proseguirà in serata nella piazza della chiesa, dove dalle 21 si ballerà sulle note dell’organetto di Andrea Sollai e della tastiera di Marco Sollai, con l’animazione di Tonio Schirru.

Lunedì 30 novembre, giorno della ricorrenza liturgica di Sant’Andrea Apostolo, saranno celebrate due messe, alle 10 e alle 17, seguite dall’ottavario dell’Immacolata Concezione. Tra celebrazioni religiose, costumi tradizionali e balli in piazza, la festa patronale rinnova il senso di appartenenza a una comunità che trova nelle proprie tradizioni un patrimonio da custodire e consegnare alle generazioni future.