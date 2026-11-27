Oggi alla Casa della Cultura Oreste Pili la presentazione del libro che rievoca la tragedia del 1951 e la rinascita delle comunità ogliastrine

La memoria dei luoghi, le storie di chi ha dovuto abbandonare la propria casa e la speranza di ricominciare. A Escalaplano torna la scrittrice Silvana Mulas, protagonista di un nuovo appuntamento letterario in programma oggi, venerdì 27 novembre, alle 16, nella Casa della Cultura “Oreste Pili”, dove presenterà il suo ultimo libro, “Oltre il fiume”, pubblicato da Catartica Edizioni. A distanza di tre anni dalla presentazione de “La frana”, l’autrice torna nel centro del Gerrei per proseguire il racconto delle vicende legate alla tragedia che nel 1951 sconvolse la valle del Pardu. Se nella precedente opera lo sguardo era rivolto a Osini, nel nuovo libro la narrazione si sposta sull’altro versante della valle, fino a Gairo, ripercorrendo le vicende di comunità costrette a fare i conti con la perdita dei propri luoghi e con le incertezze della ricostruzione.

«Ogni paese, superata l’emergenza, aveva il suo “doppio”; il prima e il dopo; il trascorso tragicamente concluso e il futuro, pieno di incertezze, ma carico di speranze», sottolinea il sindaco Marco Lampis, che invita a riflettere anche sulla fragilità del territorio e sulla necessità di non sottovalutare i fenomeni naturali. L’incontro si aprirà con i saluti del primo cittadino e sarà arricchito dalle letture a cura delle ragazze del Servizio civile universale. A dialogare con l’autrice sarà la bibliotecaria Claudia Prasciolu. A settantacinque anni da quei tragici eventi, la letteratura diventa così uno strumento per mantenere viva la memoria collettiva, recuperare le testimonianze del passato e trasmettere alle nuove generazioni la storia di intere comunità chiamate a ricostruire il proprio futuro.