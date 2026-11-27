L’intervento, programmato dal gestore idrico per martedì 1 dicembre, riguarda l’acquedotto Campidano nel tratto Donori-Sestu.

I tecnici di Abbanoa effettueranno riparazioni urgenti nella condotta adduttrice in cemento, in località Modolo, nel Comune di Serdiana e l’installazione di un misuratore di portata e di una saracinesca di sezionamento sul ramo di Ussana, in località Samaritano, a Donori.

Per l’esecuzione dei lavori sarà necessaria la chiusura dell’approvvigionamento idrico, dalle 8.30 alle 19.30, alle reti di distribuzione dei comuni di Donori, Dolianova, Monastir, Nuraminis, San Sperate, Soleminis, Ussana, Villasor e Serdiana che saranno alimentate dalle scorte presenti nei serbatoi sino al loro esaurimento.

Potrebbero verificarsi dei cali di pressione durante la giornata e in modo particolare nelle zone più alte dei centri abitati.