Altri 150 migranti hanno lasciato, all'alba di ieri, l'ex scuola di Polizia penitenziaria di Monastir per raggiungere la Lombardia nell'ambito di un'operazione disposta dal ministero dell'Interno.

I pullman, scortati dalle forze dell'ordine, sono partiti dal Centro di accoglienza straordinaria intorno alle 7,15 per raggiungere l'aeroporto di Cagliari-Elmas, dove gli extracomunitari sono saliti a bordo di un aereo noleggiato per l'occasione e diretto a Bergamo. È il terzo trasferimento di richiedenti asilo fuori dall'Isola negli ultimi mesi.

Il vertice

L'operazione arriva a pochi giorni dall'incontro al Viminale tra la sindaca Paola Ugas, accompagnata dal deputato e commissario regionale della Lega Sardegna Alberto Di Rubba, e il sottosegretario all'Interno Nicola Molteni. L'intervento si inserisce nel tentativo di ridurre le presenze all'interno della struttura che, fino a qualche giorno fa, ospitava circa 600 persone a fronte di una capienza complessiva autorizzata di 380.