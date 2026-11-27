In occasione delle feste natalizie, il Comune di Burcei organizza la prima edizione de “Su bixinau in luxi” con l’obiettivo di trasformare ogni rione, ogni vicinato, ogni strada in un percorso di luce, colori e tradizione.

Un concorso che non va visto solo come una competizione, ma come un modo per stare insieme, per riscoprire il senso del vicinato, per far fiorire Burcei in uno dei momenti più belli dell'anno: il Natale.

Ogni "Bixinau" partecipante dovrà addobbare le strade del proprio rione con fiori, luci e decorazioni natalizie. Non solo le strade: anche le abitazioni per creare un percorso continuo. Un vero e proprio viaggio tra luci e tradizioni, da un rione all'altro, in tutto l’abitato. Ogni vicinato dovrà essere trasformato in un piccolo presepe a cielo aperto.

Tutto dovrà essere allestito entro il 7 dicembre, giorno della manifestazione enogastronomica "Su prangiu de sa festa"_ all'interno di dell’appuntamento “Paschixedda a Burcei”. Per quel giorno sarà proposto un tour con tutti i visitatori della manifestazione, per andare a vedere, rione per rione, gli allestimenti dei Bixinaus in gara.