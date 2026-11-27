Il tratto della strada statale 131 “Carlo Felice” compreso tra Cagliari e Monastir, dal km 5,500 al km 23,300, è stato riclassificato come strada extraurbana principale.

«La nuova classificazione comporta l’applicazione delle norme previste per questa tipologia di arterie – rende noto l’Anas - e prevede limitazioni al transito per alcune categorie di veicoli, tra cui ciclomotori, macchine agricole, velocipedi e pedoni. La nuova cartellonistica è stata aggiornata secondo le indicazioni previste dal Codice della strada».

L’innalzamento del limite di velocità a 110 km/h sarà in vigore tra il km 5,500 e il km 14, mentre permarrà il limite di 90 km/h nel tratto successivo. «Questa nuova classificazione prevede inoltre il divieto di installazione di cartelli pubblicitari lungo la strada».