Un filo rosso ha attraversato sotto la pioggia le vie e le piazze di Maracalagonis in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. «Vi aspettiamo questa sera a Maracalagonis», aveva scritto la sindaca Francesca Fadda sui social alla vigilia, invitando la comunità a partecipare. Ed a partecipare sono stati in tanti, donne , uomini, giovani e ragazzi anche per ricordare Alessandra Piga, la giovane di Maracalagonis, uccisa a coltellate nel 2021 dal marito in Liguria. Lei è sepolta a Maracalagonis. Lui, è stato condannato all'ergastolo per femmicidio.

La serata è iniziata a Casa Cocco con la presentazione di "La Donna. L'essere umano, la lavoratrice, la madre e la tutela giuridica", dell'avvocato Roberto Pusceddu. E' seguita sotto la pioggia la marcia del filo rosso che ha attraversato le vie e le piazze del paese.

Il corteo si è concluso in via Puccini, davanti alla panchina rossa dedicata ad Alessandra Piga, con letture e testimonianze.



