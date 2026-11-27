Nell’ambito dei lavori di efficientamento del Servizio idrico integrato nel Distretto di Cagliari, per la giornata di martedì primo dicembre 2026 le squadre di Abbanoa hanno in programma un intervento di manutenzione dell'Acquedotto Campidano sulla condotta adduttrice ramo Donori - Sestu. I tecnici del Gestore procederanno con le operazioni di manutenzione in due tratti della condotta, più precisamente all'interno di un pozzetto in prossimità del ponte tubo in territorio del Comune di Uta e all'interno di un pozzetto in località Is Canadesus, al confine tra il territorio di Assemini e Sestu. Per poter effettuare i lavori, dalle 8.30 fino al loro completamento, previsto per le 19.30, occorrerà sospendere il flusso idrico all'interno della condotta e, perciò, l'approvvigionamento idrico ai serbatoi dei Comuni serviti, ovvero Uta, Assemini, Sestu, Capoterra, Decimomannu, Villaspeciosa e Decimoputzu.

L'erogazione all'utenza di tali centri sarà garantita dalle scorte accumulate nei rispettivi serbatoi, ma considerato il periodo di interruzione dell'alimentazione idrica non si possono escludere cali di pressione durante la giornata soprattutto nelle zone più alte degli abitati.

Il servizio riprenderà a pieno regime a conclusione dell'intervento.

Sarà cura dei tecnici del Gestore contenere quanto più possibile l’orario di interruzione e anticipare il riavvio dell’erogazione qualora l’intervento dovesse essere concluso in anticipo. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24. Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.