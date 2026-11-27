A Senorbì il Natale ha ufficialmente acceso le sue luci. Ieri sera, davanti a una grande partecipazione di pubblico, si è rinnovato l’appuntamento con l’accensione della villetta della famiglia Spiga, in via Margotti, ormai conosciuta da tutti come la Casa di Babbo Natale. Un momento atteso da grandi e piccini, che anche quest’anno ha richiamato tantissime persone, arrivate per assistere allo spettacolo delle luminarie e immergersi nell’atmosfera delle feste. Al momento dell’accensione, la casa e il giardino si sono trasformati in un suggestivo scenario natalizio. Dietro questo appuntamento c’è la passione di Ignazio Spiga, che insieme alla famiglia e ai suoi collaboratori porta avanti una tradizione ormai consolidata da tanti anni.

Quella che è nata come una passione familiare si è trasformata nel tempo in una vera attrazione turistica, capace di richiamare a Senorbì visitatori provenienti da numerosi centri dell’Isola. Negli anni la villetta di via Margotti è diventata una tappa immancabile del Natale sardo, tanto da essere conosciuta ben oltre i confini della Trexenta. Le luci resteranno accese per tutto il periodo delle festività, offrendo a famiglie, bambini e curiosi la possibilità di visitare la suggestiva abitazione e scattare una fotografia ricordo.