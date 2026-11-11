Voleva i suoi vestiti. Per questo, al culmine di una lite, ha accoltellato alla schiena un connazionale.

Emergono ulteriori particolari sull’ennesimo episodio di violenza all’interno del centro d accoglienza di Monastir. Teatro della vicenda, stavolta, l’area dedicata all’hotspot, dove i carabinieri della compagnia di Dolianova sono intervenuti poco dopo le 19 rispondendo alla richiesta di soccorso partita dagli operatori della struttura.

Un gruppi di algerini era in attesa delle procedure di identificazione quando uno di loro, ventenne, ha preteso dei capi di abbigliamento di un ventottenne. La tensione è salita ed è spuntata una lama (che non è stata trovata): il ventottenne è stato colpito ed è finito a terra.

I soccorritori del 118 lo hanno trasferito in ospedale, dove è stato ricoverato con una prognosi di 30 giorni di cure. L’aggressore invece, dopo la ricostruzione dei militari, è stato arrestato con l’accusa di tentata rapina impropria e tentato omicidio e poi portato in carcere a Uta.

Sulla situazione esplosiva nel centro di Monastir ieri era intervenuto il segretario nazionale del sindacato di polizia Anip, Flavio Tuzi: «Il centro è diventato ormai una terra di nessuno tra risse, incendi e fatti di sangue, e per i comuni del territorio si tratta di uno stato di guerra continua».