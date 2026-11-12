Sulla provinciale 20 che unisce la frazione turistica di Solanas alla nuova Orientale sarda. saranno presto sistemati i dissuasori per motivi di sicurezza. Una strada spesso trasformata in una vera e propria pista da automobilisti e motociclisti e dove non sono mai mancati anche incidenti gravissimi. Un problema portato spesso in Consiglio comunale dal capogruppo di Forza Italia Walter Zucca e del quale si è parlato anche nell'ultima seduta consiliare con l'annuncio, arrivato dall'assessore alla Viabilità Cristiano Spina, della prossima installazione lungo la strada appunto dei dissasori, da tempo attesi, sollecitati anche dal consigliere Pd Massimo Lebiu. Sul problema sicurezza della strada, lo scorso aprile è stata effettuata anche una raccolta di firme tra i residenti che ricordano che in tantissimi automobilisti e motociclisti non rispettono il limite di velocità di 50 chilometri orari imposto sulla strada, tanti automobilisti che usano soprattutto il tratto rettilineo viaggiando anche a oltre i 130 chilometri orari, con tutti i pericoli che ne derivano. Da qui l'inizio di una raccolta di firme da inviare al Comune di Sinnai e alla Città metropolitana per il ricorso ai mezzi necessari per mettere in sicurezza la strada: fra questi, l'installazione di dossi e autovelox. «La conformazione-avevano scritto i resitenti- caratterizzata da lunghi rettilinei e numerosi incroci a raso, contribuisce ad aggravare ulteriormente il rischio di incidenti. A ciò si aggiunge la presenza di abitazioni nella zona con accessi privati e attività ricettive, con un conseguente aumento della presenza di pedoni, residenti e turisti». Sempre a Solanas sarà ripristinata la fermata delle corriere dell'Arst recentemente cancellata, con pesanti disagi per i pendolari, costretti a muoversi anche in una situazione di assoluta insicurezza. Lo ha assicurato ancora l'assessore alla Viabilità Cristiano Spina il quale rispondendo ad una comunicazione de consigliere di maggioranza, Massimo Lebiu, Pd, ha detto che la fermata è stata cancellata da Arst perchè mai certificata. Spina ha assicurato un prossimo intervento della Città metropolitana.

Raffaele Serreli