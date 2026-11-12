La violenza, le sue radici culturali e sociali, ma anche il ruolo della letteratura e dell'educazione nella costruzione di relazioni basate sul rispetto. Prosegue a Capoterra “La Cultura del Rispetto”, il progetto finanziato dalla Regione e promosso dal Comune e curato dall'associazione Il Portico, che propone tre nuovi appuntamenti per approfondire temi di grande attualità e sensibilizzare la comunità.

Il primo incontro è in programma domani alle 17.30, a Casa Melis, con Paolo Follesa, psicologo e psicoanalista, che presenterà il suo studio “Sardegna al di là del mito. Le radici della violenza”.

Un'occasione per indagare i fattori culturali, storici e simbolici che contribuiscono alla nascita e alla trasmissione dei comportamenti violenti. Partendo dalla realtà isolana e superando le rappresentazioni idealizzate della Sardegna, Follesa proporrà una riflessione sui meccanismi individuali e collettivi che possono alimentare la sopraffazione nelle relazioni e nella società.

Il percorso proseguirà il 20 novembre con un appuntamento dedicato alla letteratura. Al centro dell'incontro ci sarà “Anna della pioggia”, opera di Michela Murgia, che sarà presentata dalla psicologa e psicoanalista Angela Quaquero.

La rassegna si concluderà venerdì 27 novembre con il convegno “Le radici della violenza”, momento finale di approfondimento e confronto sui temi affrontati durante il progetto.

“La Cultura del Rispetto” nasce con l'obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza sui fenomeni della violenza di genere, della discriminazione, del bullismo, del cyberbullismo e del mobbing. Un percorso rivolto a cittadini, studenti, famiglie e operatori, per favorire il riconoscimento dei segnali di sopraffazione e diffondere strumenti culturali ed educativi utili alla prevenzione.