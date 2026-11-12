Una società efficiente, un servizio apprezzato dalla comunità e una prospettiva di pieno controllo pubblico. Sono questi gli elementi che stanno alimentando il dibattito sul futuro di Acquavitana Spa, gestore del Servizio Idrico Integrato del territorio di Sinnai, la cui convenzione è destinata a scadere nel 2030.

L'amministrazione comunale e i rappresentanti politici espressione del Comune di Sinnai, socio di maggioranza della società, starebbero valutando la possibilità di anticipare i tempi e trasformare Acquavitana in una società in house, consentendo così una gestione totalmente pubblica del servizio prima della scadenza naturale della concessione.

L'iniziativa nasce in un contesto particolarmente favorevole. Negli ultimi anni Acquavitana ha infatti garantito livelli di servizio considerati molto positivi sia per la popolazione di Sinnai sia per quella di Solanas. Un risultato ottenuto attraverso una strategia improntata all'efficienza gestionale e alla valorizzazione delle risorse idriche locali.

Tra gli interventi più significativi vengono indicati il forte contenimento delle perdite di rete, la gestione coordinata delle infrastrutture idriche, il miglioramento delle prestazioni del potabilizzatore e del depuratore e il mantenimento dell'utilizzo delle risorse provenienti dall'invaso di Sinnai e dai pozzi presenti sul territorio comunale. Scelte che hanno consentito di mantenere tariffe particolarmente competitive a beneficio di famiglie e imprese.

Affinché il progetto di trasformazione possa concretizzarsi, dovranno tuttavia essere superati tre passaggi fondamentali.

Il primo riguarda la verifica della sostenibilità giuridica dell'operazione. Su questo fronte sarebbe già stato acquisito un parere legale che avrebbe evidenziato l'esistenza dei presupposti normativi necessari, anche alla luce di precedenti casi analoghi nei quali il passaggio alla gestione in house è stato ritenuto legittimo.

Il secondo passaggio consiste nella determinazione del valore della società e nella conseguente liquidazione delle quote detenute dai soci privati, operazione indispensabile per consentire il pieno controllo pubblico dell'azienda.