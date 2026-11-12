Di abbattere quei pini sul suo terreno proprio non ne voleva sapere, così Domenico Congiu ha deciso di dar loro una nuova vita, "trasformandoli" nei Giganti di Mont'e Prama. Succede a Quartu in un terreno a ridosso del parco di Molentargius.

Tutto è cominciato quando qualche mese fa Congiu ha cominciato a notare che gli alberi non sembravano molto stabili. "Mi sono preoccupato" racconta, "perché erano inclinati verso la strada e sembrava potessero cadere". Così, "ho fatto domanda al Comune per abbatterli e mi hanno detto che dovevo rivolgermi a un agronomo". Fatto il sopralluogo, "a malincuore il responso è stato che dovevo davvero buttarli giù. Così abbiamo fatto".

Dopo i lavori, continua Congiu, "mi sono reso conto che erano rimasti lì quattro tronchi giganti di 2 metri e mezzo e mi è venuta un’idea". Armato di tutta l’attrezzatura necessaria ha lavorato il legno dandogli un’identità, e realizzando i volti dei quattro gitanti di Mont’ e Prama. "Da cui sono sempre rimasto affascinato. E’ stata una cosa nata così per caso, ma mi ha reso felice poter dare una nuova vita a quegli alberi che siamo stati costretti a tagliare". Così adesso quei quattro volti incisi sul legno sono diventati l’attrazione della zona., "Si ferma tantissima gente a guardali" dice ancora Congiu, "e quando sono lì al terreno, mi chiedono informazioni e io racconto la storia di questi alberi che erano destinati a morte certo e che invece adesso vivono invece rivivono in un altro modo".