È ancora emergenza rifiuti in via Della Musica a Quartu. Dopo un periodo di più o meno relativa calma tornano buste e ingombranti lungo la strada che ogni mercoledì ospita io mercatino rionale. Lo stesso problema si era verificato anche qualche tempo fa e aveva portato anche al sequestro di un mezzo di uno “svuotacantine” che all'insaputa degli inquilini, dopo avere effettuato i lavori gettava tutto il materiale lungo la strada. E non c'è solo questo.

Gli incivili stanno prendendo d’assalto non solo i contenitori per la raccolta degli abiti usati dove negli ultimi giorni sono stati trovati anche animali morti, ma anche i cestini per le cartacce. Basta vedere cosa sta succedendo in via Manara dove non soli i bidoni vengono riempiti anche con buste di indifferenziato ma sotto di loro si creano piccole discariche.

Una situazione che sta indispettendo non poco i residenti della zona che hanno chiesto l’intervento della Polizia locale.

Intanto prosegue il degrado dei contenitori degli abiti usati trasformati in letamai dal centro al litorale tanto di cui adesso, come già successo per altro in alcune zone, i cittadini ne chiedono il ritiro. "Ormai non ha più senso lasciarli in queste condizioni", dicono i resisdenti el centro, "nemmeno gli avvisi della presenza delle telecamere sono serviti a qualcosa, e credo che per evitare un simile degrado non ci si altra scelta che rimuoverli. Sono utili per chi ne fa un uso corretto ma non si possono vedere certe cose in mezzo ai marciapiedi con abiti sparsi ovunque, buste, topi e così via. Si devono togliere e poi ripensare a come sistemarli".