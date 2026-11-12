Il Comune di Orroli ha conferito un encomio solenne al Gruppo Comunale di Protezione civile, nella persona del coordinatore Emiliano Orrù, per l’operato in occasione di “Meteo avverso e campagna antincendio".
Il sindaco Alessandro Boi e il vicesindaco Maurizio Vitellaro con delega alla Protezione Civile e Ambiente, hanno espresso profonda gratitudine a nome di tutta la comunità per l'eccellente lavoro svolto dai volontari durante le emergenze.
"Abbiamo visto i volontari operare in condizioni di criticità" ha detto il vice sindaco "sempre con il sorriso e con una professionalità impeccabile. Il loro supporto durante le allerte meteo e la stagione AIB è stato fondamentale. "Siamo fieri e profondamente grati del loro operato" ha aggiunto il sindavvo "l'amministrazione comunale ribadisce l'importanza strategica della Protezione Civile e rinnova l'impegno a sostenere il Gruppo con mezzi, risorse e percorsi di formazione continui, per garantire standard di sicurezza di alto Livello". Il Gruppo Comunale di Protezione Civile opera da 3 anni e vanta oltre 50 soci volontari di questi 27 sono titolari del patentino AIB (Antincendio Boschivo).