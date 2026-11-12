Il Comune di Orroli ha conferito un encomio solenne al Gruppo Comunale di Protezione civile, nella persona del coordinatore Emiliano Orrù, per l’operato in occasione di “Meteo avverso e campagna antincendio".

Il sindaco Alessandro Boi e il vicesindaco Maurizio Vitellaro con delega alla Protezione Civile e Ambiente, hanno espresso profonda gratitudine a nome di tutta la comunità per l'eccellente lavoro svolto dai volontari durante le emergenze.