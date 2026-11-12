Ennesimo incidente stradale questa sera lungo la Statale 130, esattamente nello stesso tratto in cui appena sette giorni fa ha perso la vita un ragazzo di diciannove anni.

​Stavolta a entrare in collisione sono stati un’utilitaria e una moto. Nell'impatto il centauro è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale dal personale sanitario intervenuto sul posto; al momento le sue condizioni di salute non sono note.

​Pesanti le ripercussioni sulla viabilità: il traffico ha subito fortissimi rallentamenti, risultando completamente bloccato in direzione Iglesias.

Per gestire la situazione e garantire la sicurezza, sul luogo dello schianto sono intervenuti i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi e deviato la maggior parte dei veicoli verso Decimomannu. Presente sul posto anche la sindaca Monica Cadeddu, giunta per seguire da vicino l'evolversi dell'emergenza in un tratto stradale ormai tristemente noto per la sua pericolosità.