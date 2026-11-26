Incidente stradale in serata a Monserrato dove una donna di 55 anni è stata investita da un'auto impegnata in una manovra di retromarcia in via Giulio Cesare. La donna è finita in ospedale in codice giallo.

L'investitrice si sarebbe fermata, allontanandosi poi successivamente. È stata poi rintracciata dalla Polizia locale di Monserrato che ha avviato le indagini condotte dal comandante, capitano Mauro Soru.

Sarebbero state raccolte testimonianze che potrebbero contribuire a ricostruire la dinamica dell'accaduto.