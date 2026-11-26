Su iniziativa della Comunità montana del Parteolla e del Basso Campidano e dell'assessorato comunale alla Pubblica istruzione, si svolge lunedì mattina a Settimo San Pietro. "Carrelonga, l'educazione si fa strada", il saggio finale del corso teorico pratico di Educazione stradale rivolti agili alunni delle quinte classi delle elementari. L'appuntamento è dalle 11 nella palestra scolastica di via Lussu. Invitati col corpo docente, anche i genitori dei ragazzi.

«L’unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano, in collaborazione con gli Istituti Scolastici del territorio, già da qualche anno - ha detto Gigi Puddu, sindaco di Settimo San Pietro e presidente dell'Unione dei Comuni del territorio-promuove i corsi di educazione stradale rivolti agli alunni.Il progetto si pone come obiettivo educare e formare i bambini al tema sicurezza stradale, attivando in questo modo il loro senso di responsabilità individuale e collettiva. Dopo il lavoro di preparazione, per i bambini delle classi quinte è giunta l’ora del saggio finale del corso».